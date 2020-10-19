العدل الأمريكية تتهم روسيا بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية عام 2017

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:30 م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
وكالات
Advertisements

خرجت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأثنين، لتتهم قراصنة روس بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية كانت قد وقعت عام 2017.

 

واتهمت وزارة العدل الأمريكية 6 ضباط روس بشن هجمات قرصنة واسعة النطاق عام 2017، كما وجهت اتهام لـ6 قراصنة روس باستهداف الانتخابات الفرنسية والألعاب الأولمبية، وفقا لخبر عاجل أوردته قناة العربية.

 

وفي سياق منفصل، أكد العلماء أنه لو انخرطت الولايات المتحدة وروسيا في حرب نووية شاملة، فإن العواقب ستكون غرق الأرض في شتاء نووي مدته 10 سنوات.

 

ومن المرجح أن تضخ الحرائق التي تسببت فيها التفجيرات النووية حوالي 147 مليون طن (150 مليار كيلوجرام) من السخام في الغلاف الجوي.

 

وستجعل الرياح في الستراتوسفير هذه الهباء الجوي-السناج- يحيط العالم بأسره في غضون أسابيع، مما يغرق الأرض في شتاء نووي دائم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة العدل روسيا امريكا وروسيا العدل الامريكية

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ ساعتين

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كريمة صائب عريقات تكشف حقيقة وفاته

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

ترامب يكشف شرطه الوحيد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

منذ أقل من ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

أحمد موسي عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر

منذ 18 دقيقة

عاجل.. 4 إصابات جديدة فى صفوف الرجاء بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ ساعة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. اتهام 12 ضابط مخابرات روسي بقرصنة الحزب الديموقراطي عام 2016

أمريكا تتهم 7 عملاء روس بالتورط في مؤامرة قرصنة إلكترونية دولية

التسلح الأمريكي هش أمام هجمات قرصنة معلوماتية محتملة

حرب نووية بين أمريكا وروسيا ستغرق العالم فى شتاء نووى

اندلاع حرب نووية سيؤدي إلي إغراق كوكب الأرض في الشتاء.. تعرف علي التفاصيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

أحمد موسي عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر

09:14 م

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

07:52 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»