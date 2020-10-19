"الإسكان" تكشف تفاصيل الـ 125 ألف وحدة ونسبة الدعم المقدمة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:41 م
مي عبدالحميد
مي عبدالحميد
هدى عبدالرازق
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كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، طرح 125 ألف وحدة سكنية، موضحة أن هذا الطرح ضمن الـ 250 ألف وحدة سكنية التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها. 

وأشارت "مي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الطرح مقسم غلى مجموعتين، حيث سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، تتراوح مساحتها ما بين 75 إلى 90 متر، ويشترط أن يكون دخل الأسرة 7 آلاف جنيه، و4.5 آلاف جنيه للأعزب، فضلا عن طرح 25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، تتراوح مساحة الوحدات من 100 إلى 120 متر.

وأوضحت أن الدولة تدعم وحدات محدودي الدخل بنحو 60 ألف جنيه بشكل مباشر، ووما يتراوح ما بين 220 إلى 280 ألف جنيه دعم غير مباشر، بينما يصيل دعم الدولة في وحدات متوسطي الدخل من 180 إلى 200 ألف جنيه للوحدة، والتسليم سيكون بعد 3 سنوات.

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