عرابي يبدأ مشوار جديد مع بلقاس

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:03 م
هيثم عرابي
هيثم عرابي
أحمد شاكر
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دخل هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، في خطوة جديدة بالحصول على حق رعاية واستثمار نادي بلقاس الذي يتنافس بالقسم الثالث من الدوري .
وسبق لعرابي أن دخل في تجربة بأكاديمية كرة القدم واستثمار بأحد فرق القسم الرابع الموسم الماضي .
وكتب عرابي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم : "خطوة جديدة وتحدي جديد  ليا مع بعض المستثمرين" .
وتابع "واللي ميعرفش .نادي بلقاس  بمحافظة الدقهلية و بيلعب درجة ثالثه .. وهي مسقط رأسي  وأتشرف اكيد وحان الوقت لرد الجميل لأهلها بمشاركتي مع فريق العمل لبداية انجازات أتمني ان احققها مع النادي هذا الموسم بالمنافسة علي الصعود للدرجة التانية والوصول ببلقاس الي الحلم الأكبر في المستقبل وهو الوصول للممتاز".
وأضاف "نقدر نعملها باذن الله بالصبر والعمل والجهد والتعب والايمان بفريق العمل والتعاون بين الجميع . اتمني من الجميع المؤازرة لصناعة حلم جديد وهو الاستثمار الرياضي في الاندية الشعبية".

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