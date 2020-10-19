بيان عاجل من التعليم لأولياء الأمور



وأشارت إلي أن الوزارة تسعي لتطبيق اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال اصدار الكتاب الدوري رقم 5 بتاريخ 28/9/2020 لتعدد مصادر التعلم وتقليل الكثافات بالمدارس دون التأثير علي المنهج المقرر.



ووجهت وزارة التربية والتعليم خلال خطاب رسمي وقع عليه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بضرورة الإلتزام بالآتي:



_تخصيص مواعيد وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقي طلباتهم واستفساراتهم

_تكليف مديري المدارس بإعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر علي الأبواب الخارجية للمدرسة بشأن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الأمراض المعدية والتي من بينها الحد من التجمعات مع تكليف أحد العاملين بالمدرسة بتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور بعدم تجمعهم حفاظا علي الصحة العامة.

_فتح أبواب المدارس أمام الطلاب مراعاة لعدم تكدسهم أمام الأبواب للحد من التجمعات دون مراعاة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تلاحظ منذ بداية العام الدراسي الجديد تواجد بعض أولياء الأمور خارج أسوار بعض المدارس منذ بداية اليوم الدراسي حتي نهايته.