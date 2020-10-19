شاهد.. جنى دياب تتعرض لهجوم بسبب صورة عارية









وكانت من ضمن التعليقات: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهدينا جميعا هو عمرو مش فاضيلكوا"،"اي يا عمرو الوحمه دي يا عمرو طبعا انا كده هيتقال عليا ابو الجهل عموما ربنا يهدي".







يذكر أن جنا دياب دائما ما تثير الجدل بإطلالتها، ومغامراتها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تعرضت جنا دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتها صور وهي عارية عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".