أحمد موسى يكشف تفاصيل جلسة رئيس الوطنية للانتخابات مع الإعلاميين (فيديو)

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كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جلسة عقدها المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حضرها موسى مع مجموعة من رؤساء التحرير والإعلاميين مؤكدا أنه تم الحديث عن المال السياسي ومدى وجوده.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن المستشار لاشين إبراهيم اكد عدم تلقي أي شكاوى بخصوص المال السياسي.



وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع الحساب الذي حدده المرشح للانتخابات ويخضع للرقابة من الهيئة وحال وجود دعم أو تبرعات من الخارج تعتبر جريمة انتخابية ولكن مسموح بتلقي التبرعات من الداخل ولكن على الحساب الخاص بالانتخابات.



وأكد الإعلامي أن الانتخابات مظهر ديمقراطي وليست «خناقة» والناخب لديه وعي وإدراك وننتظهرها انتخابات نزاهة وشفافة.



وأوضح أن المستشار لاشين إبراهيم تحدث عن اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لسلامة الناخبين والقضاة كما طالب رئيس الهيئة الإعلام بتكثيف التوعية للناخبين بما لا يخل بالصمت الانتخابي مشيرا إلى ان الإعلان سيتابع الفرز وسيعلن الحصر العددي ولكن النتيجة النهائية من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات.

