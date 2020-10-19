اتحاد الكرة: الكاف صاحب الكلمة العليا في حضور الجماهير نهائي إفريقيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم، عن إمكانية حضور الجماهير للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نهنئ الأهلي والزمالك بالفوز في مباراة الذهاب، ولكن الإجراءات الصحية وضعه الكاف، ويمنع حضور الجماهير في المباريات، من يحضر فقط عدد محدود من أعضاء مجلس إدارة الناديين".

وأضاف: "سنعرض مقترح بإمكانية حضور الجماهير في المباراة النهائية حال صعود الأهلي والزمالك، وهو طلب جماهيري وأيضا طلب من الناديين، ولكن هناك إجراءات احترازية وكذلك موافقة أمنية".

وواصل:" في حالة حضور الجماهير سيكون المباراة لها طابع خاص، وسنعرض المقترح ولن أجزم بحضور الجمهور".

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