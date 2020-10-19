عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبح حسام عاشور قائد النادي الأهلي على أعتاب الانضمام لفريق جديد في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد انتهاء علاقته مع القلعة الحمراء بشكل نهائي.

ودخل نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز في مفاوضات رسمية مع حسام عاشور خلال الساعات الماضية للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن "عاشور" يرحب بالانتقال لنادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد، والمفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة، ومن المتوقع حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

حسام عاشور كان قد رحل عن صفوف النادي الأهلي بعد انتهاء عقده مع الفريق ورفض إدارة النادي تجديد عقده، وبعدما كان قريبا من اعلان اعتزاله بشكل رسمي تراجع عن قراره بشكل مفاجئ بعد خلافات مع الإدارة بخصوص مهرجان اعتزاله ليقرر الاستمرار في الملاعب.
الجدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا صعد للدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه هذا الموسم، ويسعي للظهور بشكل مشرف والبقاء في دوري الأضواء والشهرة في المواسم المقبلة.

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