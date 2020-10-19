"القومية للأنفاق" تكشف حقيقية عدم السماح للمصريين بركوب قطار العين السخنة- العلمين

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رد عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على شائعة طلب الصين من الحكومة عدم ركوب المصريين القطار السريع الذي يربط العين السخنة بمدينة العلمين، قائلًا: "أمر غير صحيح تمامًا،، ولم تصدر أي تصريحات حول عدم ركوب المصريين هذا الخط على الإطلاق مثلما أشيع".



وتابع "والي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك شركة صينية بالاشتراك مع عدة شركات محلية تقوم بتنفيذ هذا الخط، ومن المقرر أن ينتهي خلال عامين من الآن،.



ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن توقيت الانتقال من العين السخنة حتى مدينة العلمين من ساعتين ونصف لـ3 ساعات، لافتَا إلى أن القطار السريع سيسير بسرعة 160 كيلو متر في الساعة، وسرعته القصوى 200 كيلو في الساعة



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وزير النقل يؤكد الانتهاء من القطار الكهربائى السريع فى نوفمبر 2022



وكان قد قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائى السريع سيتيح نقل نصف مليون راكب يوميا من العين السخنة، والعلمين والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، متابعا: هذا عدد ليس بقليل، حيث سنخفف على القطار العادى والطرق البرية وسيصل الراكب في ميعاده.



وأضاف وزير النقل في تصريحات له، أن دعم التذكرة يجرى في السكك الحديدية، ولكن تذكرة القطار الكهربائى السريع لن تكون مدعمة، موضحا أنه سيتم التوسع في نقل البضائع لمسافات طويلة من خلال القطار الكهربائى السريع.



وتابع: سيكون هناك جزء في نقل البضائع في قطار السريع، وهذا سيوفر كثيرا من زمن الرحلة، موضحا أنه نستعين بالشركات الوطنية في المشروعات الكبرى لخفض التكلفة.



ولفت وزير النقل، إلى أنه سيتم الانتهاء من القطار الكهربائى السريع خلال 24 شهرا، وسيكون لدينا قطار كهربائى سريع في نوفمبر 2022، موضحا أن القطار الكهرب سيمر بعدة محطات ويصل قطاعات مختلفة ببعضها البعض وهذا سيحدث لأول مرة في مصر، حيث يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا القطار له شق اقتصادي وسياسي في الوقت نفسه.

