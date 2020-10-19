أحمد موسى: تصريحات هيكل طعنة للإعلام المصري الوطني

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استنكر الإعلامي أحمد موسى، تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام التي انتقد فيها الإعلام المصري، مؤكدا أنها ليست في وقتها.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن منظومة الإعلام المصري مؤثرة بشكل كبير وأوجعت الإعلام المعادي للدولة المصرية.

وأشا إلى أنه طالب بعودة وزارة الإعلام لما لها من دور هام في معركة الوطن ضد الإعلام المعادي، مضيفا: "كنت أتمنى أن يستخدم أسامة هيكل مواقع التواصل الإجتماعي للهجوم على الإعلام المعادي وليس مهاجمة الإعلام الوطني".

ونوه بأن وزير الدولة للإعلام شكك في دور الإعلام الوطني، والإعلام المعادي استغل تصريحاته ضدنا، متابعًا: "لدى مشكلة في تصريحات هيكل لكونها ليست صحيح، وهي طعنة للإعلام الوطني".

وأكمل: "لنا الحق في نقد تصريحات أسامة هيكل لأنه تكسير لمنظومة الإعلام الوطني؛ ودعم غير مباشر للإعلام المعادي".

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