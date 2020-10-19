وزيرة التضامن: خدمة المواطنين شرف لي.. ونعمل على بناء الثقة بين المواطن والحكومة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:50 م
الدكتورة نفين القباج
الدكتورة نفين القباج
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، تفاصيل زيارتها إلى محافظة الفيوم، مشيرة إلى أنها تفقدت قرية في مركز يوسف الصديق والتي تضررت من السيول التي جرت في مصر بشهر فبراير 2020 بشكل كبير، حيث تم ترميم نحو 21 منزل تضرر من السيول. 

وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنها تحرص على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم، معقبة: "كل ما ننزل على الأرض ونسمع الناس.. بنستفاد منها"، بالإضافة إلى أن هذه الزيارات تبني الثقة بين المواطن والحكومة.

وأضافت وزيرة التضامن، "خدمة المواطنين شرف ليا، لما تمشي وتلاقي رجل مسن وسعيد بالقرار بنشعر بطاقة إيجابية كبيرة".

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تفقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مصنع إنتاج السجاد اليدوي بقرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة ايمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.

خلال تفقد منتجات المصنع، أكد محافظ الفيوم أنه سيتم توسعة المصنع إلى نحو ضعف المساحة لاستيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات، وذلك في إطار حرص المحافظة على استغلال المزايا النسبية للقرى المنتجة، الأمر الذي يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه القرى والنهوض بالمستوى الاقتصادي لسكانها.

كما أشار "الأنصاري" إلى ضرورة فتح معارض ومنافذ جديدة لتسويق منتجات مصنع سجاد دار السلام، بالتنسيق مع منتجي السجاد اليدوي بقرية دسيا، وزيادة أصناف السجاد المنتجة بالمصنع، وتحسين جودتها.

وخلال الزيارة التقى محافظ الفيوم عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ومطالبهم.

الجدير بالذكر، أن مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام يحتوي 12 نولًا للسجاد توفر 36 فرصة عمل للشباب والفتيات، منها 6 أنوال منتجة، و6 أخرى للتدريب، ومن المقرر زيادة عدد الأنوال إلى 30 نول توفر 100 فرصة عمل، وتبلغ التكلفة النهائية لإتمام العمل بالطاقة الكاملة للمصنع 455 ألف جنية.

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