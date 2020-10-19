موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أشاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالأداء الذي قدمه الثلاثي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر وجونيور أجاي جناح الفريق، ومحمد مجدي أفشة صانع الألعاب في المباراة الماضية أمام الوداد المغربي.

وقام موسيماني بالإشادة باللاعبين الثلاثة وذلك لدورهم الكبير الذي قدموه في مواجهة الوداد المغربي والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.


ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من المغرب والفوز على الوداد بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الفريق الأحمر التعادل في مباراة الإياب أو الهزيمة بفارق هدف وحيد للتأهل إلى المباراة النهائية.

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