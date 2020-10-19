إياكم والخروج.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة كثيفة صباحا علي وسط سيناء والسواحل الشرقية، مشددة علي توخي الحذر اثناء قيادة السيارات.



طقس غدا الثلاثاء:



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي رعدية أحيانًا ٦٠٪؜ علي السواحل الشمالية الغربية، كما والرياح معتدلة تنشط علي القاهرة والوجة والبحري وجنوب سيناء.



طقس يوم الأربعاء المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأربعاء المقبل، مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي القاهرة، وأمطار متوسطة الي رعدية احيانا علي انحاء متفرقة من الوجه البحري ٦٠٪؜، وأمطار غزيرة علي السواحل الشمالية الغربية وتكون رعدية احيانا ٨٠٪؜، كما تمتد الفرصة الي السواحل الشمالية الغربية ٤٠٪؜.



طقس يوم الخميس المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الخميس المقبل مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء مصحوبة باستمرار سقوط أمطار متوسطة الي غزيرة علي مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حتي تمتد الأمطار الي مناطق من شمال الصعيد تكون خفيفة هناك، كما تكون الرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر وتنشط أيضًا علي مناطق من شمال الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



وتبلغ درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.



وتسجل درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.



وفيما يخص درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 26 لعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 30.

