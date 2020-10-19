رشاد عبده: مصر سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم في 2030

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:01 م
رشاد عبده
رشاد عبده
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري، وهذا دليل على أن القاهرة جاهزة على التعامل مع الازمات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن مصر خفضت سعر الغاز لـ 1.2 لكلك مليون وحدة حراراي.

وتابع "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن معدل التضخم في مصر يقدر بـ 4.6%، أما في تركيا فيزيد عن 33%، وهذا يعني أن الاقتصاد المصري يسير نحو التقدم.

ولفت إلى أن مصر حققت ثالث أفضل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2019، مؤكدًا أن بعض الوكالات العالمية تؤكد بأن مصر في عام 2030 قد تكون سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم.


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واصل سعر صرف الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، مدعوما بزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر من خلال ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي، وتنامي استثمارات الأجانب.

وخسرت العملة الأمريكية نحو 12 قرشا أمام الجنيه منذ مطلع الشهر الجاري، لتسجل متوسط سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
جرى ذلك في بنوك العربي الأفريقي والتجاري الدولي والمصرف المتحد والتعمير والإسكان ومصر إيران، في حين سجل في الإسكندرية وكريدي أجريكول والشركة المصرفية والأهلي اليوناني والمصري الخليجي وعودة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وتداول سعر صرف الدولار الأمريكي في بنكي الأهلي ومصر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

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