رشاد عبده: الجنيه المصري ثاني أفضل عملة عالميًا من حيث الأداء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت ذكية جدًا في التعامل مع أزمة كورونا، وهذا الأمر من خلال مواجهة تحدي أزمة كورونا، وتحدي العمل والإنتاج في نفس الوقت، وهذا أدى لاستمرار العمل دون توقف، مما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، بدليل أن المؤسسات الاقتصادية العالمية وصفت أداء الجنيه المصري بثاني أفضل عملة على مستوى العالم.

وتابع "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن وكالة بلومبورج تحدثت بأن هناك 17 دولة في العالم فقط، لديها معدل نمو إيجابي، مشيرًا إلى أن معدل النمو في أمريا -6%، أمام العملاق الصيني فنسبة النمو 1.2%، أما مصر فنسبة النمو تقدر بـ 2%، وهذا بسبب أتباع مصر معركة متوازنة ما بين التنمية وأزمة كورونا.

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الاقتصاد
الدولار يحقق خسائر قوية أمام الجنيه منذ بداية تعاملات شهر أكتوبر الجمعة 16أكتوبر2020 - 07:56 م
الدولارالدولار وكالات
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واصل سعر صرف الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، مدعوما بزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر من خلال ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي، وتنامي استثمارات الأجانب.

وخسرت العملة الأمريكية نحو 12 قرشا أمام الجنيه منذ مطلع الشهر الجاري، لتسجل متوسط سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
جرى ذلك في بنوك العربي الأفريقي والتجاري الدولي والمصرف المتحد والتعمير والإسكان ومصر إيران، في حين سجل في الإسكندرية وكريدي أجريكول والشركة المصرفية والأهلي اليوناني والمصري الخليجي وعودة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وتداول سعر صرف الدولار الأمريكي في بنكي الأهلي ومصر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

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