تعرف على رسالة هاني شاكر لـ أشرف ذكي بعد قراره ترك نقابة المهن التمثيلية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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وجه الفنان ونقيب المهن الموسيقية رسالة للفنان أشرف ذكي، وذلك بعدما قرر أشرف ذكى ترك نقابة التمثيلية. 


ونشر هاني شاكر نشر صورة جمعتهما وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب: الأخ العزيز والصديق الغالي تركك لموقعك على رأس نقابة الممثلين خسارة فاضحة لكل أعضاء النقابة ولنا جميعاً ، أتمنى أن تعود فى هذا القرار سريعاً لأن النقابة فى حاجة إليك والكل يعرف قيمتك الفنية وإنجازاتك فى النقابة ومكانتك فى قلوبنا على جميعاً كنقيب ، دعواتى ليك ولزملائى الممثلين لما فيه الخير والنجاح. 


يذكر أن هانى شاكر طرح مؤخراً مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتى يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور فى الوطن العربى فى زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين فى الأغنية مع الشاعر رامى أمين، ومن ألحان أحمد برازيلى، وتوزيع زووم.


وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا.. ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة.

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