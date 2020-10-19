استشاري: تأخر الدورة الشهرية دليل على وجود تكيس المبايض (فيديو)

Advertisements

قالت الدكتورة دعاء الشاذلي، استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، إن الإنجاب أمر ممكن مع وجود تكيس المبايض، لافتة إلى أن تكيس المبايض درجات وليست شيئًا واحدًا، أما متلازمة تكيس المبايض التي تغير شكل المبيض، فهي تؤثر على التبييض وبطانة الرحم، وهذا يؤثر بشكل ملحوظ على الحمل.



وتابعت "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن علاج متلازمة تكيس المبايض في وقت مبكر من شانه أن يأتي بنتائج إيجابية بصورة سريعة، مضيفة أن أول شيء تشتكي منه السيدة التي تعاني من تكيس المبايض، هو تأخر الدورة الشهرية.



ولفتت إلى أن السيدة إذا لم تكن متزوجة، يتم كتابة لها أدوية تعمل على انتظام الدورة الشهرية، أما إذا كانت متزوجة فيتم تركها فترة في الزواج دون أي علاج، لإعطائها فرصة للحمل دون مساعدة طبية، وإذا لم يتم الحمل يتم التدخل طبيًا خاصة إذا كانت كبيرة في السن.

