استشاري: تأخر الدورة الشهرية دليل على وجود تكيس المبايض (فيديو)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت الدكتورة دعاء الشاذلي، استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، إن الإنجاب أمر ممكن مع وجود تكيس المبايض، لافتة إلى أن تكيس المبايض درجات وليست شيئًا واحدًا، أما متلازمة تكيس المبايض التي تغير شكل المبيض، فهي تؤثر على التبييض وبطانة الرحم، وهذا يؤثر بشكل ملحوظ على الحمل.

وتابعت "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن علاج متلازمة تكيس المبايض في وقت مبكر من شانه أن يأتي بنتائج إيجابية بصورة سريعة، مضيفة أن أول شيء تشتكي منه السيدة التي تعاني من تكيس المبايض، هو تأخر الدورة الشهرية.

ولفتت إلى أن السيدة إذا لم تكن متزوجة، يتم كتابة لها أدوية تعمل على انتظام الدورة الشهرية، أما إذا كانت متزوجة فيتم تركها فترة في الزواج دون أي علاج، لإعطائها فرصة للحمل دون مساعدة طبية، وإذا لم يتم الحمل يتم التدخل طبيًا خاصة إذا كانت كبيرة في السن.

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي والزمالك في حال التأهل لنهائي إفريقيا

منذ ساعة

3 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن النهائي الإفريقي

منذ ساعتين

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ أقل من نصف ساعة

كريمة صائب عريقات تكشف حقيقة وفاته

منذ ساعة و 14 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يصدق على جائزة المبدع الصغير

منذ حوالي 4 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعات

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 8 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»