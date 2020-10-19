بشرى سارة في ريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يواصل ريال مدريد استعداده، لخوض مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الأربعاء المقبل، في معقل الميرنجي "ألفريدو دي ستيفانو"، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك سيرجيو راموس قائد ريال مدريد  في جزء من المران مع المجموعة، والجزء الآخر في صالة الألعاب الرياضية، لذلك فهو غير مستبعد من المشاركة في المباراة، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".


وقالت الصحيفة: "ماريانو مثل راموس شارك في جزء من المران مع المجموعة، بينما واصل هازارد وكارفاخال وأودريوزولا التعافي من إصاباتهم، ولكن مارتن أوديجارد اجتاز الفحوصات الطبية، وسيغيب عن المشاركة مع الريال لمدة شهر".

وأدى باقي لاعبي الريال المران بتمارين الإحماء، وأدى اللاعبون سلسلة من تمارين التحكم والضغط، وانتهى المران بمباريات مُصغرة وتسديدات على المرمى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد راموس دوري أبطال أوروبا

أخبار تهمك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

السيسي يصدق على جائزة المبدع الصغير

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي والزمالك في حال التأهل لنهائي إفريقيا

منذ ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 8 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

3 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن النهائي الإفريقي

منذ ساعتين

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعات

كريمة صائب عريقات تكشف حقيقة وفاته

منذ ساعة و 14 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يواصل التحضير لموقعة جيرونا

جاريث بيل وراموس في قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

سولاري يستدعي 20 لاعبًا لمواجهة الذئاب روما بدوري الأبطال

ريال مدريد يستأنف تدريباته لمواجهة جيرونا

بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد

بيريز يدعم ريال مدريد قبل موقعة السيتي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»