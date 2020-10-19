بشرى سارة في ريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

يواصل ريال مدريد استعداده، لخوض مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الأربعاء المقبل، في معقل الميرنجي "ألفريدو دي ستيفانو"، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وشارك سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في جزء من المران مع المجموعة، والجزء الآخر في صالة الألعاب الرياضية، لذلك فهو غير مستبعد من المشاركة في المباراة، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".









وقالت الصحيفة: "ماريانو مثل راموس شارك في جزء من المران مع المجموعة، بينما واصل هازارد وكارفاخال وأودريوزولا التعافي من إصاباتهم، ولكن مارتن أوديجارد اجتاز الفحوصات الطبية، وسيغيب عن المشاركة مع الريال لمدة شهر".



