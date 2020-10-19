خبير: قطر دولة استبدادية.. وسيادة الدوحة في يد الجيش التركي (فيديو)

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قال محمود بسيوني، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الخطاب الإعلامي لقنوات الدوحة يتناقض من خطاب قطر الاستبدادي.



وتابع "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "قطر دولة بلا أحزاب أو حياة سياسية، ولا يوجد سوى مجلس الشورى الذي لا يمتلك أي صلاحيات ويعد بمثابة مكياج ديمقراطي".



وأضاف "الأمير القطري هو مصدر السلطات وليس الشعب، والدوحة تعاني من أزمة سيادة كون الجيش التركي هو الذي يحميها"، معلقا: "قطر تحت الاحتلال التركي".



وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية يعتبرها النظام القطرى أداة يستغلها للتدخل فى شئون الدول الأخرى عبر تمويل منظمات متطرفة، وجمعيات مشبوهة، مضيفة:" حدث هذا التدخل القطرى فى العديد من الدول العربية والاسلامية، بل فى أوروبا والغرب عمومًا مستغلًا فى ذلك القوانين الموجودة فى هذه الدول والتى تستهدف بالأساس تقوية المجتمع المدنى ومؤسساته لصالح التنمية والتقدم فى هذه المجتمعات كطرف ثالث فى معادلة التنمية الشاملة إلى جانب كلًا من القطاع الحكومى العام، والقطاع الخاص".



وأضافت هيئة الاستعلامات فى دراسة متخصصة لها، أنه فى المقابل، كبلت السلطة الحاكمة فى قطر شعبها بسياج محكم من الضوابط والمحظورات التى جعلت من إنشاء جمعية أهلية أمرًا صعبًا للغاية، ومن ممارستها لعملها دربًا من المستحيل، لافتة إلى أن الجمعيات فى قطر لم تعرف سوى "مؤسسة قطر الخيرية" وهى مؤسسة حكومية فى حقيقتها وليست أهلية، استخدمها الأمير وحاشيته أداة لنشر الفوضى وتشجيع التطرف فى أنحاء العالم حتى أصبح اسمها مرادفًا "للإرهاب".

