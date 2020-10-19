سفيرنا بألمانيا يكشف تفاصيل انتخابات النواب بالخارج (فيديو)



وأشار "جلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه كان قد تم فتح باب التسجيل للمصريين في الخارج منذ فترة ثم تم اغلاقه، منوها بأنهم سيستمروا في تلقي أصوات الناخبين عبر البريد حتى يوم الجمعة 23 أكتوبر.



وأضاف سفير مصر لدى ألمانيا، أن عملية التصويت عبر البريد كانت هى الحل الوحيد في ظل استمرار أزمة كورونا، لافتا إلى أنهم تأكدوا أن نظام تسجيل الناخبين يعمل بكفاءة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي أصدرتها الهيئة العليا للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب بالساعات الأخيرة:



- القرار الأول بشأن ندب رؤساء اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقرر لها فى الداخل يومى 24 و25 أكتوبر الموافقين السبت والأحد المقبلين، حيث تم تخصيص 10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.



- جددت الهيئة قيد مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية للإشراف على الانتخابات وهى: مؤسسة العدل لحقوق الانسان، الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بسوهاج، جمعية المنتزه للتنمية والثقافة بالإسكندرية.



- تم تقييد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى: المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان بالاسماعيلية، مؤسسة اللواء عصام الدين أبو العزايم، المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم، جمعية شباب لجيل للتنمية والمساندة، جمعية الوحدة العربية، جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب.



- تم تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة والبالغ عددها 140 لجنة فى 124 دولة.



- أعلنت ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب، على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الثالثة مساءً حتى الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.



قال السفير خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا، إن تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب ستكون عبر البريد مثل انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن هناك لجان منعقدة بكامل طاقمها لاستلام أصوات الناخبين المسجلين.