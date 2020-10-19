مصرع شخص سقط من قطار أثناء ذهابه إلى سوهاج في قنا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوطه من قطار أمام مزلقان الحراجية بمركز قوص بمحافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، اخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق اسعاف قنا يفيد مصرع علي حسانين محمد، 40عاما، إثر حادث سقوط من قطار أمام مزلقان الحراجية بمركز قوص.

تم نقل الجثة الى مستشفى قوص المركزي وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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