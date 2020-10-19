"المسماري": الأتراك يمهدون الآن لعملية عسكرية ضد الجيش الليبي



أكد الجيش الوطني الليبي، السبت الماضي، التزامه بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، والاستعداد للرد على أي استفزاز.





وقال الجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "لدينا معلومات بأن المليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة".





وأضاف الجيش الوطني الليبي: "نبارك أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة".





وفي وقت سابق، أصدر "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بيانا ردا على إعلان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق رفع درجة الاستعداد تحسبا لهجوم وشيك منه.





وجاء في بيان أصدره "الجيش الوطني الليبي": "بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي ما هي إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف اطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة".





وأضاف أن "مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي، وكذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والاجرامية والقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على ان هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة".



قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن ما يحدث على الأرض يدل على أن الاتراك يمهدون لعملية عسكرية، ضد الجيش الوطني الليبي، مشيرًا إلى أن الجيش التركي قام بفتح مراكز تدريب للمليشيات في غرب ليبيا، كما أنه نقل مجموعات مسلحة في الجنوب الغربي، في محاولة منها لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة.وتابع "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الجيش الوطني الليبي ما زال ملتزم بمبادرة وقف إطلاق النار التي من بينها مبادرة القاهرة، مضيفًا أن المجتمع الدولي يرى ما تقوم به أنقرة من تداخل سافر في ليبيا، من خلال نقل المرتزقة الأسلحة عبر عشرات الطائرات بشكل يومي إلى ليبيا.