'العامة للاستعلامات' تنعى عميد المراسلين الأجانب في مصر

نعى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عميد المراسلين الأجانب في مصر، فولكهارد فيندفور رئيس جمعية المراسلين الأجانب، الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم الإثنين، بمستشفى وادي النيل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 83 عامًا.





وقال "رشوان" في بيان له، إن الفقيد قضى في مصر قرابة الستين عامًا، مارس فيها عمله الصحفي بكل كفاءة وأمانة واقتدار، وهو ما قدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.



