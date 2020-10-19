'العامة للاستعلامات' تنعى عميد المراسلين الأجانب في مصر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:21 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
ميسون أبو الحسن
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نعى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عميد المراسلين الأجانب في مصر، فولكهارد فيندفور رئيس جمعية المراسلين الأجانب، الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم الإثنين، بمستشفى وادي النيل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 83 عامًا.

وقال "رشوان" في بيان له، إن الفقيد قضى في مصر قرابة الستين عامًا، مارس فيها عمله الصحفي بكل كفاءة وأمانة واقتدار، وهو ما قدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه وكل العاملين بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب، وفي مقدمتهم محمد إمام مديره العام، يتقدمون بالتعازي لعائلة الفقيد ولكل الزملاء المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر وكل الصحفيين والإعلاميين المصريين، الذين كان الفقيد نبراسًا لهم في المهنية والخلق والأمانة.

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