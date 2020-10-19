بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها الراحل محمود ياسين





وكتبت : بابى وحشتنى أوى.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ونعيمها يا حبيبى ، يارب ارزقه الجنة واجعله ممن قولت فيهم يا ليت قومى يعلمون بما غفر لى ربي واجعلنى من المكرمين.



وتوفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها الكثير من الأعمال الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.



ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان القدير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.ونشرت رانيا صورة لها فى طفولتها هى وشقيقها عمرو تجمعهما بوالدها الراحل محمود ياسين.