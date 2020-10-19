بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها الراحل محمود ياسين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان القدير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.


ونشرت رانيا صورة لها فى طفولتها هى وشقيقها عمرو تجمعهما بوالدها الراحل محمود ياسين. 


وكتبت : بابى وحشتنى أوى.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ونعيمها يا حبيبى ، يارب ارزقه الجنة واجعله ممن قولت فيهم يا ليت قومى يعلمون بما غفر لى ربي واجعلنى من المكرمين.

وتوفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها الكثير من الأعمال الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي والزمالك في حال التأهل لنهائي إفريقيا

منذ ساعة

3 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن النهائي الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

السيسي يصدق على جائزة المبدع الصغير

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار ونشاط للرياح على هذه المناطق غدا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»