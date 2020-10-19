أحمد فيلو يشوق جمهور لمهرجان "متيجو دوغري"





وشارك "فيلو" البرومو التشويقي لكليب المهرجان، وكتب تعليقا قائلا: "قريبا".





يذكر أن مهرجان "ولاد الإيه" لفيلو قد اقترب من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،مهرجان "ولاد الإيه" غناء فيلو - سعودي - حوده ناصر - توزيع فيلو 2020 انتاج البوب برودكشن جرافيك ديزاينر علي تيتو، سوشيال ميديا سامو الإرهابي وعلي تيتو.



أعلن مؤدي المهرجانات أحمد فيلو، عن مهرجان جديد له يسمى "متيجو دوغري" من المقرر طرحه قريبا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".