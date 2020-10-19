أستاذ طب سلوكي: "الأطفال العباقرة هم المزعجين في صغرهم"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي للأطفال، إن هناك حالة تسمى بجنون شد الشعر لدى الأطفال، وهذا الأمر قد يكون في شعر الرأس، وقد يكون في الحواجب أو الرموش، وهذا الأمر قد يكون ناتجًا من طاقة سلبية داخلية، وفي هذه الحالة لا يجب منع الطفل من هذا الأمر، قبل الذهاب إلى طبيب.

وأضاف "عيد"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن المشاكل النفسية لدى الطفل قد تكون ناتجة من تفضيل شقيقه عنه، مشيرًا إلى أن حل المشكلة التي يعاني الطفل منها، تؤدي إلى وقف حالة جنون شد الشعر.

وأشار إلى أن الجمعية الأمريكية لطب الأطفال أكدت أن الطفل حتى عمر الأربع سنوات، لا يمكن إطلاق عليه سريع الحركة، مشيرًا إلى أن سرعة حركة الطفل قد تكون طبيعة لدى الطفل، ورغم ذلك قد يكون الطفل عبقري، معقبًا: "الأطفال العباقرة هم اللي كانوا مزعجين وهما صغيرين".

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