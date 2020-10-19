انخفاض أسعار البنزين وارتفاع المشتقات الأخرى عالميا

انخفضت أسعار البنزين عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.





ووفقا للبيانات التي اعلنتها الوزارة اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90، 3ر383 دولار للطن، مقابل 4ر392 دولار في الاسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 3ر2 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 ، من 1ر408 دولار للطن الى 4ر395 دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 1ر3 بالمئة.





من جانب آخر، ارتفع سعر الديزل من 9ر336 دولار للطن، الى 338 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر0 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 7ر330 دولار للطن الى 1ر333 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر0 بالمئة.





وسجل سعر زيت الوقود ارتفاعا في الأسبوع الثاني من الشهر، حيث ارتفع من 6ر241 للطن، الى 1ر256 دولار وبنسبة ارتفاع 6 بالمئة.





واستمر سعر الغاز البترولي المسال عند 8ر378 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في الشهر الماضي والذي بلغ 6ر317 دولار .





وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الى 1ر41 دولار للبرميل مقابل 9ر40 دولار للأسبوع الأول.