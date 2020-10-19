أمين عام اتحاد المهن الطبية يتابع عمليات التوسع وتطوير تقديم الخدمات إلكترونيا للأعضاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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اجتمع صباح اليوم، الأثنين، 19 أكتوبر 2020، الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، مع ممثلى الشركة المسئولة عن برمجيات الاتحاد، لعرض الخطط المستقبلية والتطوير الخاص ببرمجيات الاتحاد، وإضافة خدمات أخرى من شأنها التيسير على الأعضاء لتقديم خدماتهم إلكترونيا.



وأوضح عبد الهادى، أن الاتحاد يعمل خلال تلك الفترة على إتاحة الاشتراك بمشروع علاج الأطباء وأسرهم لأول مرة "أون لاين "، وكذلك التجديد أو إضافة مستفيدين للمشتركين القدامى بمشروع العلاج إلكترونيا،  بالإضافة إلى توفير خدمة جديدة للأعضاء لتوصيل بطاقات العلاج للراغبين إلى منازلهم عبر البريد المصرى، والتوسع فى شركات تحصيل الاشتراك بمشروع العلاج.


وشارك بالاجتماع عددا من مديرى الإدارات المعنية بالاتحاد، للاستماع إلى مطالبهم وعرض كافة المُشكلات التى تقابلهم بالبرامج لوضع حلول لها من قبل الشركة.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و6120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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