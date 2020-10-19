اتحاد المهن الطبية يبدأ تلقي دراسات الجدوى لبحث تنفيذ 4 مشروعات جديدة

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عقد الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد للاتحاد، اجتماع، اليوم الاثنين، 19 أكتوبر 2020، مع عدد من شركات دراسات الجدوى لمناقشة تقديم عروض مالية وفنية لعدد من مشروعات الاتحاد الاستثمارية لخدمة الأعضاء.



وناقش الاجتماع إجراء دراسات جدوى لـ4 مشروعات، هم:

1- إنشاء شركة تأمين طبى لأعضاء الاتحاد، وغيرهم من المؤسسات والنقابات الأخرى.

2- شركة خدمات طبية لإدارة المستشفيات أو إنشائها أو الشراكة أو الإيجار.

3- إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية والتى يحتاجها السوق الطبي.

4- إنشاء كلية الدرسات العليا لخدمة الأطباء.

