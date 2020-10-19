تعرف على فرص الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا









وضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب دور نصف النهائي، بهدفين نظيفين، والذي أقيم يوم السبت الماضي الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر.





ويأمل الأهلي في تحقيق الانتصار إيابا في القاهرة على أرضه، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويحتاج الوداد إلى الفوز بنتيجة 3-1 أو 4-2 (أو على نفس الشاكلة) للتأهل إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن في حال التعادل بأي نتيجة فإن الأهلي يكون متأهلًا، كذلك في حال خسارة الأهلي بفارق هدف فسيتأهل أيضًا، نظرًا لتسجيله هدفين خارج قواعده.





أما في حال فاز الوداد بنتيجة 2-0 فقط، فإن اللقاء سيتجه إلى الوقت الإضافي، ثم ضربات الجزاء لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية.





وتقام أحداث مباراة الأهلي والوداد، في إياب الدور ماقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.



