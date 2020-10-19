نقابة المهندسين تجري القرعة العلنية لوحدات إسكان العبور

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انتهت منذ قليل إجراءات القرعة العلنية لطرح عدد 89 وحدة "بإسكان العبور بالحي التاسع" والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بنقابة المهندسين المصرية، بحضور المهندس أحمد المصري- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية ورئيس لجنة القرعة وكيل لجنة الإسكان بالنقابة، وعضوية

كل من المهندس خالد توكل مقرر لجنة القرعة عضو لجنة الإسكان وعضو المجلس الاعلى للنقابة، المهندس فاروق الحكيم مقرر ثان لجنة القرعة ومديري الإدارات القانونية والشئون المالية.



شهدت إجراءات القرعة عند افتتاحها تسجيل 223 مهندسًا لشراء 89 وحدة سكنية والتي تم بيعها بالكامل، وجرت فعاليات القرعة في أجواء لا تنقصها الشفافية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية.



يذكر أن مساحات الوحدات التي تم طرحها اليوم تبدأ من 123 م إلى 227 م.



جدير بالذكر ان اليوم هو الثاني لإجراء قرعة الإسكان التي اعلنت عنها النقابة لطرح بيع ثلاث مشاريع إسكان للمهندسين بالقرعة العلنية حيث شهدت النقابة اقبال كبير يوم السبت الماضي للمشاركة في قرعة تخصيص 302 وحدة سكنية( نصف تشطيب) بمنطقة جنوب الأحياء بـ 6 أكتوبر، وهي الوحدات التابعة لإسكان النقابة، والمقامة على مساحة 18.5 فدان، بموقع متميز بالقرب من حي البستان ومشروع المستثمر الصغير، وتضم إلى جانب الوحدات السكنية مول تجاري ومسجد وحضانة

وحدات النقابة موزعة على40 عمارة، تتكون كل منها من دور أرضي و5 أدوار علوية، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 70 الي 80 مترا،، والسداد علي 6 سنوات، وهو ما يجعلها الأفضل من جميع الوحدات التي يتم طرحها بالمنطقة، والتي يشترط أن يتم السداد على عامين على الأكثر، وموقع العمارات كامل التشطيب للطرق والأرصفة والمرافق ( مياه وكهرباء وصرف صحي)، والعمارات بواجهات متميزة كاملة التشطيب للواجهات والمداخل والسلالم، والمصاعد كهربية.



وسوف يتم إجراء القرعة العلنية الثالثة بمشروع التجمع الخامس يوم الأربعاء القادم