صدمة في صفوف أتليتكو مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ

يعاني نادي أتليتكو مدريد الإسباني، من إحتمالية إفتقاد جهود مهاجمه ديجو كوستا أمام نادي بايرن ميونخ الألماني في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.





وأعلن اتلتيكو مدريد اليوم الاثنين أن كوستا/32 عاما/ أُصِيْبَ في عضلات الفخذ الأيسر خلال مباراة الفريق أمام سيلتا دي فيجو أول أمس السبت، مشيرا إلى أن فحصا تم إجراؤه اليوم أسفر عن هذه النتيجة.





ولم يوضح النادي المدة التي سيتغيب فيها كوستا عن الملاعب، وتوقعت صحيفة "ايه إس" أن من الممكن للاعب الإسباني الدولي المولود في البرازيل أن يضطر للتغيب عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.



