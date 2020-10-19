الجزيرة مطروح يصعد للقسم الثاني على حساب النصر السيناوي

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حقق الفريق الأول للكرة بنادي الجزيرة المطروحي الفوز في المباراة التي جمعته بنظيره النصر بالعريش اليوم الاثنين وانتهت بنتيجه ٣/١ ، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة لدورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثاني .



سيطر لاعبي الجزيرة على المباراة واحرز لاعبيه ثلاثية فيما احرز لاعبي النصر هدف وحيد لتنتهي المباراة بفوز الفريق المطروحي وصعوده للقسم الثاني بعد زيادة عدد نقاطه ل٩ نقاط محققا العلامة الكاملة ، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة ٣ .



هذا وضمت دورة الترقي اوائل الفرق بمجموعتي شمال سيناء و مطروح وهم " الجزيرة المطروحي و المصري بالسلوم و شباب الخربة و النصر بالعريش " .