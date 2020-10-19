مهرجان "أعداء كتير" يقترب لـ 2 مليون مشاهدة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اقترب مهرجان "أعداء كتير (قالو فلاتي)، لـ2 مليون مشادة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


مهرجان "أعداء كتير" غناء عصام صاصا كلمات عبده روقه توزيع كيمو الديبجرافيك ديزانير أحمد تيتو، سوشيال ميديا تيتو.


ويحتوي مهرجان "أعداء كتير" على بعض الكلمات منها "أعداء كتير كله بينتدبني..عالم شرير والخلق بتحسدني..قلوب بتغير عايزة في يوم تاكلني".


يذكر أن مهرجان "أعداء كتير"، تم طرحه يوم 17 سبتمبر الماضي وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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