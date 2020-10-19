الكلاسيكو يتصدر المشهد.. مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تنطلق منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2020 – 2021، يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي فريق إلتشي مع نظيره فالنسيا في تمام التاسعة مساءًا يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول.

بينما تستكمل مباريات الجولة السابعة يوم السبت الموافق 24 أكتوبر وستقام خلاله 4 مباريات، حيث يلتقي أوساسونا مع أتليتك بلباو في تمام الواحدة ظهرًا، ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو في تمام الرابعة عصرًا، بينما يواجه إشبيلية نظيره إيبار في تمام السادسة والنصف مساءًا، ويلتقي أتليتكو مدريد مع ريال بيتيس في تمام التاسعة مساءًا.

وتقام يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري 5 مباريات بالجولة السابعة، حيث يستضيف بلد الوليد نظيره ألافيس، بينما يلتقي قادش مع فياريال، وخيتافي مع غرناطة، ويحل ويسكا ضيفا على ريال سوسيداد.

وتختتم منافسات الجولة السابعة يوم الإثنين بإقامة مباراة ليفانتي وسيلتا فيجو في تمام العاشرة مساءًا.

ويتصدر فريق ريال سوسيداد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على فريق فياريال صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

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ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الدوري الإسباني

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