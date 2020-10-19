تعرف على تفاصيل الهجوم الإرهابي الجديد بفرنسا (فيديو)

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قالت مراسل قناة الغد في باريس اليوم الإثنين، إنه بعد الهجوم الإرهابي الجديد وقطع رأس المدرس في أحد ضواحي باريس، ألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص متهمين بالتحريض على القتل وإعطاء معلومات عن الضحية.



وأضافت أن مجلس الدفاع الفرنسي برئاسة الرئيس ماكرون اجتمع لمناقشة هذه الحادثة، وقرروا اتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الأمن بالمدارس، خاصة بعد انتظام الدراسة بعد انتهاء إجازة الخريف.



وأكدت على أن المجلس قرر اتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة وسريعة ضد كل من يروج لخطاب الكراهية ودعمه وكذلك مراقبة الدعاية المتطرفة.



وأشارت إلى أن وزير الداخلية الفرنسي أكد أن قوات الشرطة أطلقت عمليات موسعة ضد عشرات الأفراد المرتبطين بتيار الإسلام المتطرف.



وأعلنت السلطات الفرنسية اعتزامها طرد أكثر من مئتين وثلاثين شخصا للاشتباه بأنهم متطرفون فيما فتحت أكثر من ثمانين تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت.



