3 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن النهائي الإفريقي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خطر خسارة جهود 3 من نجومه الأساسيين في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، في حال تخطيه عقبة الرجاء البيضاوي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.





ويمتلك ثلاثي الفريق طارق حامد وحارس المرمى محمد أبوجبل، والمهاجم مصطفى محمد على بطاقتين صفراوين، وفي حال حصولهم على البطاقة الثالثة في لقاء الإياب ضد الرجاء المحدد موعده في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، سيتم حرمانهم من خوض المباراة النهائية للبطولة الإفريقية في حال تأهل الأبيض.





وتقرر إقامة نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل.



