وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مصنع إنتاج السجاد اليدوي بقرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة ايمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.

خلال تفقد منتجات المصنع، أكد محافظ الفيوم أنه سيتم توسعة المصنع إلى نحو ضعف المساحة لاستيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات، وذلك في إطار حرص المحافظة على استغلال المزايا النسبية للقرى المنتجة، الأمر الذي يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه القرى والنهوض بالمستوى الاقتصادي لسكانها.

كما أشار "الأنصاري" إلى ضرورة فتح معارض ومنافذ جديدة لتسويق منتجات مصنع سجاد دار السلام، بالتنسيق مع منتجي السجاد اليدوي بقرية دسيا، وزيادة أصناف السجاد المنتجة بالمصنع، وتحسين جودتها.

وخلال الزيارة التقى محافظ الفيوم عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ومطالبهم.

الجدير بالذكر، أن مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام يحتوي 12 نولًا للسجاد توفر 36 فرصة عمل للشباب والفتيات، منها 6 أنوال منتجة، و6 أخرى للتدريب، ومن المقرر زيادة عدد الأنوال إلى 30 نول توفر 100 فرصة عمل، وتبلغ التكلفة النهائية لإتمام العمل بالطاقة الكاملة للمصنع 455 ألف جنية.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق

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