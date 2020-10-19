مهرجان "ولاد الإيه" لفيلو يقترب من الـ2 مليون مشاهدة





مهرجان "ولاد الإيه" غناء فيلو - سعودي - حوده ناصر - توزيع فيلو 2020 انتاج البوب برودكشن جرافيك ديزاينر علي تيتو، سوشيال ميديا سامو الإرهابي وعلي تيتو.





ويحتوي المهرجان على بعض الكلمات منها "كرهت الناس وقلبي بقى مليان قسوة،من دقتي مفيش إخلاص".





يذكر أنه تم طرح مهرجان "ولا الإيه، كرهت الناس" يوم 3 سبتمبر الماضي وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





اقترب مهرجان "ولاد الايه"، لـ2 مليبون مشاهدة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".