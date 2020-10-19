مهرجان "ولاد الإيه" لفيلو يقترب من الـ2 مليون مشاهدة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
اقترب مهرجان "ولاد الايه"، لـ2 مليبون مشاهدة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


مهرجان "ولاد الإيه" غناء فيلو - سعودي - حوده ناصر - توزيع فيلو 2020 انتاج البوب برودكشن جرافيك ديزاينر علي تيتو، سوشيال ميديا سامو الإرهابي وعلي تيتو.


ويحتوي المهرجان على بعض الكلمات منها "كرهت الناس وقلبي بقى مليان قسوة،من دقتي مفيش إخلاص".


يذكر أنه تم طرح مهرجان "ولا الإيه، كرهت الناس" يوم 3 سبتمبر الماضي وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان ولاد الايه الفجر اخبار الفجر الفني أبي

أخبار تهمك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يصدق على جائزة المبدع الصغير

منذ ساعتين و 38 دقيقة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

3 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن النهائي الإفريقي

منذ نصف ساعة

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ حوالي 4 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 8 ساعات

صراع ثنائي ناري على ضم حميد أحداد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 7 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار ونشاط للرياح على هذه المناطق غدا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

القمة الدخلاوية تطرح "قلبي حبك يا فراولة" عبر اليوتيوب

"القمة الدخلاوية" يطرح مهرجان شعبي بعنوان "قلبي السفاح" عبر يوتيوب

القمة الدخلاوية تطرح "شوفت بعدك عز" عبر اليوتيوب

القمة الدخلاوية تطرح "شاب رايق" عبر اليوتيوب

القمة الدخلاوية تطرح "أنا اعمي ومش شايفكوا" عبر اليوتيوب

الفيلو ومسلم يشعلان "اليويتوب" بمهرجان "قلبي عايز صرمة"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

3 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن النهائي الإفريقي

05:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»