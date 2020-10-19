جمعية اللاعبين المحترفين تُكرم خالد عيد عقب صعوده للدوري الممتاز

استقبلت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني المدير الفني لفريق غزل المحلة ك:خالد عيد عقب صعودة للدوري الممتاز هذا الموسم بعد غياب الفريق عن دوري الاضواء منذ اربع سنوات.





كما عرض عبد الغني على خالد عيد الانضمام ليكون عضواً داخل الجمعيه وهو ما رحب به المدير الفني لفريق المحلة وطالب بملئ الإستمارة وايضا طالب بإنضمام اللاعبين للجمعية لما تقدمه من خدمات منها علاج اللاعبين والوقوف بجانبهم في الازمات وتقديم لهم الخدمات وحضور المدربين لدورات تدريبية سواء داحل مصر او خارجها.





كما قدمت الجمعية درع خاص ل"خالد عيد " تكريما وتقديراً له على ما قدمه مع فريق وعودته للدوري الممتاز الموسم المقبل.