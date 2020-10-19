مركز شباب مغاغه يقترب من الصعود للقسم الثالث بثنائية في الوادي الجديد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق الوادي الجديد، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب مغاغه، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانيه لدوري الترقي المؤهله لدوري القسم الثالث للموسم الكروي الجديد 2020\2021.

وتمكن أبناء محافظه المنيا، من تحقيق الفوز ،والوصول للنقطه السادسة، والاقتراب من الصعود للدوري القسم الثالث للموسم الكروي القادم، خاصه بعد أن حقق الفوز، في المباراه الأولي علي فريق مركز شباب بني مر، بهدف نظيف.

ويذكر أن فريق مركز شباب مغاغه، يلعب بمجموعه تضم 3 فرق ، وهم نادي الوادي الجديد، ومركز شباب مغاغه، ومركز شباب بني مر.

ويذكر أيضا أن فريق مركز شباب مغاغه سيكون باي في الجولتين القادمتين.

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