اختتام فعاليات بطولة البادل المفتوحة رجال

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بمشاركة أفضل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم، اختتمت يوم السبت تصفيات بطولة البادل FIPSTAR المفتوحة رجال، وذلك بعد تحقيق أداءً مبهرًا في مختلف مباريات البطولة التي استمرت فعاليتها على مدار يومين، في مجمع زد الرياضي في الشيخ زايد، ليتوج اللاعبان خافيير باماهونا وجيسوس مويا بالمركز الأول ويحصلا على جائزة قدرها 1500 يورو، كما حاز اللاعبان خافيير ريدوندو وراؤول دوران على المركز الثاني بجوائز قدرها 800 يورو لكل لاعب، كما فاز كل من الفريقين المكون من ماريو ديل كاستيلو وميغيل راميريز، بالإضافة إلى خوان ريستيفو وإدواردو ألونسو على جائزة قدرها 450 يورو لكل لاعب، لتبلغ قيمة جوائز البطولة 10,000 يورو.
ومن جانبه، أشار هيثم عبد العظيم، عضو مجلس الإدارة في شركة زد للاستثمار الرياضي والرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري "فخور بما حققناه في تلك البطولة، والتي تعد عودة قوية بعد فترة استئناف النشاط الرياضي في فترة فيروس كورونا المستجد مع حرصنا على تنظيمها وفقًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة جميع المتواجدين، لتمثل بذلك بداية لتنفيذ وتنظيم المزيد من الأنشطة الرياضية والبطولات العالمية هنا على أرض مصر. كما نسعى من خلال استضافة تلك البطولات إلى تمكين المواهب الشابة وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة ليتميزوا على مستوى العالم ويضعوا مصر على خريطة الرياضة العالمية".

 ومن جانبه، أكد أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي "نسعى من خلال استضافة وتنظيم ذلك النوع من البطولات العالمية والتي لها ثقل دولي هنا على أرض مصر على تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية كوجهة للبطولات الدولية وإفساح المزيد من المجال لتلك الرياضة الواعدة والتي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليصل عدد اللاعبين أكثر من 200 لاعب على مستوى الجمهورية من بين 5000 لاعب على مستوى العالم وهو رقم لا يستهان به. كما أننا حريصون على تحقيق أهدافنا المتمثلة في اكتشاف المهارات واحتضان الفرص القادمة بل وتمهيد الطريق لرياضة ما بعينها في مصر بأكملها."

جدير بالذكر أن مجمع زد الرياضي كان قد استضاف عدة بطولات محلية للبادل تنافس فيها أمهر اللاعبين المصريين من مختلف الأندية المصرية، خلال أربعة ملاعب بادل مزودة بالكامل بأحدث التقنيات على مساحة 1366 متر مربع، إحداهما ملعب بانورامي، لتقديم أفضل البرامج التدريبية على مستوى عالمي، وجلب أفضل الكوادر الرياضية العالمية.

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