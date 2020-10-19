تعرف على استعدادت محافظة الإسكندرية لاستقبال انتخابات مجلس النواب



جاء ذلك للوقوف علي كافة التجهيزات والإجراءات التي تم تنفيذها. بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وممثلي كافة الجهات المعنية.



وخلال الإجتماع أوضح محافظ الإسكندرية أن إجمالى عدد الناخبين يبلغ ٤ مليون و٦٧ ألف و٩٠١ ناخب، مشيرا إلى أن المحافظة تضم ٦ لجان عامة، و٣٦٣ مركز ومقر انتخابي، و‏ ١١٦٠ لجنة فرعية، مؤكدا علي انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والإسراع فى حلها.



علي الصعيد ذاته؛ استعرض الشريف جميع الإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها بنطاق محافظة الإسكندرية، ومنها تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية لافتا أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالإسكندرية والجهات الأخري المشاركة، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الإعتبار الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان حتي انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والاشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية. وكذا انشاء غرفة عمليات بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار ٢٤ ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.



وفيما يخص بتكليفات المحافظ لشركات المرافق والخدمات فتم التشديد علي قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي. ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة، كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئ، والتأكيد على قيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة، وكذا قيام شركات المرافق (الصرف الصحي والغاز والاتصالات) بتفعيل غرفة العمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج.



وفيما يخص القطاع الصحي فتم توفير عددا من الكراسي المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى، فضلا عن التشديد على رفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة اي حدث مع قيام مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الاسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة.

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا مع جميع الأجهزة المشاركة في عملية انتخابات عضوية مجلس النواب بنطاق المحافظة، والتي تجرى بالإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الأولى على مدار يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر الجاري.