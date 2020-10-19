نائب بـ"الشيوخ" يعد خطة متكاملة تستهدف تحصيل 100 مليار دولار من السياحة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، بجهود الحكومة لوضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفعها بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول، ولكن تحتاج لبعض العوامل التسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

وأضاف «الدابي»، في بيان إصدره له، اليوم، أنه يعد خطة متكاملة تستهدف تحصيل 100 مليار دولار من قطاع السياحة، تعتمد علي سياسة التسويق السياحي لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر، لافتًا إلى أن المستهدف بشكل أساسى هو الطبقات المتوسطة من سائحي أوروبا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القطاع السياحي يلعب دورًا مهم فى زيادة الناتج المحلى، وتوفير فرص عمل عدة فى مختلف أنشطة القطاع أو فى الأنشطة والقطاعات المرتبطة والمتداخلة معه، مضيفًا أن الدولة تسعى لجذب شريحة أكبر من السياح إلى المناطق السياحية فى مصر على رأسهم الطبقات العليا التى يمكن أن تكون أحد أهم الشرائح السياحية المناسبة للسياحة الثقافية.

وأكد «الدابي»، أنه سيتقدم بتلك الخطة خلال الجلسات المقبلة للمجلس فور الانتهاء من اعدادها، مشددًا علي ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحى وتحقيق زيادة كبيرة فى عوائده، واستغلال المناطق السياحية المصرية التي تجمع بمختلف المقومات السياحية بهدف الارتقاء بالقطاع وتحقيق اعلى معدلات له مما سيكون له تأثير قوي على الظروف المعيشية للمواطن.

وافتتحت أولى جلسات مجلس الشيوخ أمس الأحد، برئاسة الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة وطن بوصفه أكبر الأعضاء سنا.

ودعا الفريق جلال هريدى، إلى انتخاب رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء حلف اليمين من قبل جميع الأعضاء، من جانبه أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ، مما أسفر عن فوزه برئاسة المجلس، كما فاز بمقعدي الوكيلان، المستشار بها الدين أبو شقه، والنائبة فيبي جرجس.

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