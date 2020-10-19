حقيقة اختطاف فتاة المنوفية.. الداخلية تكشف التفاصيل

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:40 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المواطنين بغياب كريمته، طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، عن المنزل عقب ذهابها لأحد الدروس.

وتداول في وقتا لاحق منشور بصفحة شقيقة المتغيبة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن إستقلال المتغيبة لسيارة أجرة تاكسى وأنها تخشى من تعرضها لمحاولة إختطاف.

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن المتغيبة قامت بإستقلال مركبة (توك توك) وليس سيارة أجرة تاكسى بالقرب من مسكنها قام بتوصيلها إلى أول طريق قويسنا ثم قامت بإستقلال سيارة ميكروباص بإتجاه مدينة قويسنا.

وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر كلٍ من الغائبة، شقيقتها، والدهما وقرروا بعودة المذكورة من الغياب وأنها تركت المنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة ونفوا إصابتها بثمة مكروه، وأضافت شقيقة المتغيبة أنها قامت بمشاركة المنشور على موقع التواصل الإجتماعى عقب تلقيها رسالة على هاتفها بذات المضمون من صديقة المتغيبة، والتى أبلغتها أنها تلقت الرسالة بدورها من المتغيبة نفسها.

بمواجهة المتغيبة أقرت أنها كانت طرف صديقتها بمدينة قويسنا، وأنها إختلقت واقعة إستقلالها سيارة أجرة (تاكسى) وتعرضها لمحاولة إختطاف لمرورها بحالة نفسية سيئة ورغبتها فى البقاء بمنزل صديقتها، وبسؤال والدها أقر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب فى غياب كريمته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة لإختلاق الواقعة والترويج لها.

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