سارة سلامة تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل فيلمها الجديد "خلي بالك من اللي جاي" ومسلسلها "إسعاف يونس"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشفت الفنانة سارة سلامة عن تفاصيل الأعمال الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الأيام القادمة.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قالت سارة سلامة: "أحدث أعمالي فيلم "خلي بالك من اللي جاي"، وكان يوجد في البداية مشكلة وهي توقيت النزول".

وأستكملت سارة حديثها قائلة:" تدور قصة الفيلم حول عملية نصب ويوجد الكثير من المواقف الكوميدية ومعي في الفيام ابي "أحمد سلامة" ، والشغل معه متعه وضحك كثير، ويوجد معنا أيضاً رانيا يوسف ومجدي كامل و الكثير من النجوم ".


وأضافت قائلة:" انتهيت من تصوير مشاهدي فى مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور وأجسد في المسلسل شخصية ساحرة في سيرك ، ومحمد أنور شخصية دكتور سيذهب للسيرك أكثر من مرة وستدور قصة حب بيننا".


وفي نهاية حديثها قالت: " مسلسل "إسعاف يونس" سيتم عرضه قريبًا على منصة WATCH IT الرقمية، وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور" .

يعد مسلسل "إسعاف يونس" بطوله كل من محمد أنور وسارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، والكثير من الفنانين ، اخراج معتز التوني.

يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "يا أنا يا جدو" وشارك فى بطولته كل من: محمد نجاتى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وهو من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر‎.

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