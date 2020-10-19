سارة سلامة تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل فيلمها الجديد "خلي بالك من اللي جاي" ومسلسلها "إسعاف يونس"
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:32 م
نادين أحمد نجدي
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كشفت الفنانة سارة سلامة عن تفاصيل الأعمال الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الأيام القادمة.
وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قالت سارة سلامة: "أحدث أعمالي فيلم "خلي بالك من اللي جاي"، وكان يوجد في البداية مشكلة وهي توقيت النزول".
وأستكملت سارة حديثها قائلة:" تدور قصة الفيلم حول عملية نصب ويوجد الكثير من المواقف الكوميدية ومعي في الفيام ابي "أحمد سلامة" ، والشغل معه متعه وضحك كثير، ويوجد معنا أيضاً رانيا يوسف ومجدي كامل و الكثير من النجوم ".
وأضافت قائلة:" انتهيت من تصوير مشاهدي فى مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور وأجسد في المسلسل شخصية ساحرة في سيرك ، ومحمد أنور شخصية دكتور سيذهب للسيرك أكثر من مرة وستدور قصة حب بيننا".
وفي نهاية حديثها قالت: " مسلسل "إسعاف يونس" سيتم عرضه قريبًا على منصة WATCH IT الرقمية، وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور" .
يعد مسلسل "إسعاف يونس" بطوله كل من محمد أنور وسارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، والكثير من الفنانين ، اخراج معتز التوني.
يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "يا أنا يا جدو" وشارك فى بطولته كل من: محمد نجاتى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وهو من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.
وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قالت سارة سلامة: "أحدث أعمالي فيلم "خلي بالك من اللي جاي"، وكان يوجد في البداية مشكلة وهي توقيت النزول".
وأستكملت سارة حديثها قائلة:" تدور قصة الفيلم حول عملية نصب ويوجد الكثير من المواقف الكوميدية ومعي في الفيام ابي "أحمد سلامة" ، والشغل معه متعه وضحك كثير، ويوجد معنا أيضاً رانيا يوسف ومجدي كامل و الكثير من النجوم ".
وأضافت قائلة:" انتهيت من تصوير مشاهدي فى مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور وأجسد في المسلسل شخصية ساحرة في سيرك ، ومحمد أنور شخصية دكتور سيذهب للسيرك أكثر من مرة وستدور قصة حب بيننا".
وفي نهاية حديثها قالت: " مسلسل "إسعاف يونس" سيتم عرضه قريبًا على منصة WATCH IT الرقمية، وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور" .
يعد مسلسل "إسعاف يونس" بطوله كل من محمد أنور وسارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، والكثير من الفنانين ، اخراج معتز التوني.
يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "يا أنا يا جدو" وشارك فى بطولته كل من: محمد نجاتى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وهو من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.