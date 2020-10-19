سارة سلامة تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل فيلمها الجديد "خلي بالك من اللي جاي" ومسلسلها "إسعاف يونس"

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كشفت الفنانة سارة سلامة عن تفاصيل الأعمال الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الأيام القادمة.



وفي تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، قالت سارة سلامة: "أحدث أعمالي فيلم "خلي بالك من اللي جاي"، وكان يوجد في البداية مشكلة وهي توقيت النزول".



وأستكملت سارة حديثها قائلة:" تدور قصة الفيلم حول عملية نصب ويوجد الكثير من المواقف الكوميدية ومعي في الفيام ابي "أحمد سلامة" ، والشغل معه متعه وضحك كثير، ويوجد معنا أيضاً رانيا يوسف ومجدي كامل و الكثير من النجوم ".





وأضافت قائلة:" انتهيت من تصوير مشاهدي فى مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور وأجسد في المسلسل شخصية ساحرة في سيرك ، ومحمد أنور شخصية دكتور سيذهب للسيرك أكثر من مرة وستدور قصة حب بيننا".





وفي نهاية حديثها قالت: " مسلسل "إسعاف يونس" سيتم عرضه قريبًا على منصة WATCH IT الرقمية، وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور" .



يعد مسلسل "إسعاف يونس" بطوله كل من محمد أنور وسارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، والكثير من الفنانين ، اخراج معتز التوني.



يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "يا أنا يا جدو" وشارك فى بطولته كل من: محمد نجاتى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وهو من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر‎.