مصطفى قمر يستعرض جمال مصر في فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان مصطفى قمر، فيديو من إحدى كافيهات المعادي،وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حبيبي"،"منور يا درش الدنيا هدوء"، "مكان جميل".


يذكر أن الفنان مصطفى قمر كان ضيف برنامج "معكم" لمنى الشاذلي منذ أيام قليلة، وذلك بصحبة ابنه وتصدر التريند فور انتهاء الحلقة حيث حققت نجاحا كبيرا.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفي قمر البوم بعنوان "ضحكت ليا" تم طرحه في عام2019.

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