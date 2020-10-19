توجيه عاجل من السيسى بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة الإدارية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:34 م
الاجتماع
الاجتماع
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم الإثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمود شاهين، رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء خالد مبارك، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي، رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي ، و الحي الدبلوماسي والسفارات ، و المحور المركزي ، والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور، حيث وجه الرئيس بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار إستراتيجي شامل يساهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كافة الجوانب، وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء إيهاب الفار استعرض الموقف التنفيذي الراهن لمختلف الأعمال الإنشائية ب العاصمة الإدارية الجديدة ، موضحاً أنها تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها؛ سواء من حيث الجوانب التمويلية والتوقيتات الزمنية ومعدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وكذلك أعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة، بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يساهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة.

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