أستاذ نساء وتوليد: هذه الأعراض تشير للإصابة بسرطان عنق الرحم

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قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، إن سرطان عنق الرحم هو السرطان رقم 2 في الجهاز التناسلي بعد سرطان الرحم، موضحًا أن ميزة سرطان غنق الرحم أنه صامت، والخلايا قبل أن تصبح سرطان تظل تتحور لمدة 20 عام.



وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الكشف المبكر يجعلنا نكتشف السيدة في مرحلة ما قبل السرطان ويكون علاجها اسهل، منوهًا بأن السيدة قد تشتكي من إفرازات بلون غريبة أو آلام أثناء العلاقة الزوجية أو آلام في الظهر، أو نزول دم عقب العلاقة الزوجية، مناشدًا السيدات بالتوجه لطبيب أمراض النساء وليس استشارة الصيدلي.



وتابع أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية كبيرة بصحة المرأة، حيث أطلق مبادرة للكشف المبكر على سرطان الثدي الذي يعتبر السرطان رقم 1 للسيدات، ثم مبادرة الكشف عن سرطان عنق الرحم، منوهًا بأن هذا المرض يحصل عن طريق انتقال فيروس ينتقل من خلال العلاقة الزوجية وبالتالي فأن الفتاة التي لم تتزوج غير معرضة للإصابة به.



وناشد السيدات بالمشاركة في هذه المبادرة للتأكد من عدم الإصابة بسرطان عنق الرحم، أو الاكتشاف المبكر للإصابة.



ووقعت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، والجمعية المصرية للمنظار، برئاسة الدكتور محمد العزب، الخميس، بروتوكول تعاون، لبدء أول مسح طبى في مصر للكشف عن سرطان الرحم، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني بالعباسية، في تمام الساعة السادسة مساءً.



وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريحات صحفية، إن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفقا للمعاير القياسية، كما أنها تستهدف تعزيز وتوفير الخدمات الطبية الحديثة والجديدة بأعلى مستوى من الجودة، وتابع: منظومة التأمين الصحي الشامل رائدة وسباقة في تقديم الخدمات المتطورة، كإضافة مسح طبى للكشف عن أورام عنق الرحم بالمجان للسيدات المنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل.



وأضاف السبكي، أن توجيهات القيادة السياسية دائما ما توصى بتوفير الخدمات الطبية والارتقاء بها، وأن الهيئة تعتبر أول هيئة حكومية صحية تتجه إلى توفير فحص الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم للمنتفعين، مع تقديم العلاج وفق أعلى برتوكول علاجي معمول به في إنجلترا، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل المسح وخريطة توفيره في المستشفيات التابعة للهيئة.



ومن جانبه قال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لأورام عنق الرحم، إن القيادة السياسية دفعت بحلم المصريين إلى الواقع في توفير رعاية صحية عبر منظومة التأمين الصحي الشامل التي تقدم أعلى مستوى من الرعاية مشيرتا إلى أن أورام عنق الرحم منتشرة بين السيدات المتزوجات أو حتى الفتيات وهو ما يتطلب وضع برنامج قومي لتوفير الخدمة حماية للسيدات من مضاعفاته التي تفقدهم حلم الأمومة، مضيفا: أن فيروس hpv هو المسبب لسرطان عنق الرحم وله مجموعة من الأعراض ينبغي الكشف عنها للسيدات، لافتا إلى أنه سيتم اطلاق حملة توعية كبيرة خلال الفترة المقبلة للتوعية بالمرض وطرق الكشف عنه.

