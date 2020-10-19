مانشستر يونايتد يحل ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

يسعي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وتأتي المباراة بعد 19 شهرا من العرض الرائع الذي قدمه مانشستر يونايتد على نفس الملعب في مواجهة سان جيرمان والذي حقق من خلاله الفوز 3 / 1 على الفريق الباريسي في عقر داره ليطيح به من دوري الأبطال.





وكانت هذه المباراة وقتها من العوامل التي أقنعت مسؤولي مانشستر يونايتد بتقديم عرض إلى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير للاستمرار مع الفريق بعد توليه المسؤولية سابقا بشكل مؤقت.





ورغم هذا ، فشل الفريق بقيادة سولشيار الذي لا يزال في مسيرته مع الفريق مجاراة مانشستر سيتي وليفربول في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي.





وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي خلف ليفربول ومانشستر سيتي وهو ما قد يعتبر إنجازا مقنعا في ظل قوة المنافسين الآخرين.





ولكن مانشستر يونايتد ما زال يستحوذ على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.





كما أنفق النادي نحو 250 مليون جنيه استرليني (325 مليون دولار) في سوق انتقالات اللاعبين لتدعيم صفوفه منذ تولى سولشاير المسؤولية في ديسمبر 2018 .





ومني مانشستر يونايتد بهزيمتين في أول ثلاث مباريات خاضها الفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وكانت منهما الهزيمة الثقيلة 1 / 6 أمام ضيفه توتنهام.





وبالتأكيد أن هذا لم يكن هو ما يصبو إليه سولشاير في بداية الموسم الحالي الذي يتطلع خلاله للعودة إلى المنافسة على الألقاب الكبيرة.





ورغم هذا، جاء الفوز الكبير 4 / 1 على نيوكاسل أمس الأول السبت في الدوري الإنجليزي ليرفع معنويات الفريق قبل المواجهة الصعبة غدا مع مضيفه باريس سان جيرمان الذي خسر نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني.





وقال سولشاير بعد الفوز على نيوكاسل :"بالنسبة لنا ، الموسم بدأ اليوم.. ارتقينا لمستوى سرعة وإيقاع اللعبة".





وعاد هاري ماجواير مدافع الفريق إلى مستواه المعتاد بعد تخلصه من المشاكل التي تعرض لها مؤخرا خارج الملعب والطرد الذي تعرض له خلال مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في مباراته أمام الدنمارك بدوري أمم أوروبا.





وقال سولشاير :"هاري (ماجواير) أظهر شخصية جديدة. أشعر بالسعادة له. قضى أسبوعين صعبين منذ آخر مشاركة سابقة له معنا. أظهر شخصية رائعة وحقق مع الفريق نتيجة مميزة مع عودته لصفوف الفريق".





ويحتاج سولشاير لاتخاذ بعض القرارات قبل اختيار تشكيلته الأساسية لمباراة الغد، وقد تتضمن التشكيلة الأوروجوياني إدينسون كافاني المنتقل حديثا لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعد عدم حصوله على عقد جديد من باريس سان جيرمان بالذات.





وخاض كافاني تدريبه الأول مع مانشستر يونايتد قبل أيام قليلة وأصبح مرشحا للمشاركة مع الفريق في المباريات.





وقال سولشاير بعد دفعه باللاعب الإسباني خوان ماتا في مباراة نيوكاسل : "لدينا العديد من المباريات المقبلة وعليك اختيار فريق تعتقد أنه سيحقق نتيجة في تلك المباراة".





وأوضح :"تنظر إلى الخصم وتنظر إلى نفسك وتتطلع لتحقيق أفضل توازن. أعتقد أننا وجدنا الأفضل في مباراة نيوكاسل".





وشارك الهولندي فان دي بيك ، المنتقل للفريق من أياكس الهولندي مقابل 35 مليون استرليني ، بديلا في مباراة نيوكاسل ، وقد يشارك أيضا في مباراة الغد.





وقال سولشاير :"دوني سيحصل على فرصة للمشاركة في المباريات... إنه أحد لاعبي الفريق ويتدرب مع باقي اللاعبين ويتسم بالنظام. أعتقد أنه ترك بصمة في مباراة نيوكاسل".





وأضاف :"لكن الأمر يتعلق بإيجاد التوازن في الفريق. يمكنه ترك بصمة جيدة في صفوف الفريق".



